iPhone 13 mini (128 GB): se amate i tascabili, lui sarà PERFETTO per voi

Se state cercando un bel telefono potente, ricco di funzionalità e dalle dimensioni compatte, non avete molte alternative; uno dei prodotti più interessanti però è sicuramente iPhone 13 mini, un gadget unico nel suo genere. Non ci sono molti dispositivi tascabili in circolazione ma questo è un vero flagship che noi ci sentiamo di consigliare perché è un terminale semplicemente delizioso. Il dispositivo costa 792,89€ su Amazon, spese di spedizione incluse. La consegna è celere e immediata e si potrà dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPhone 13 mini: il flagship compatto più potente che ci sia

iPhone 13 mini presenta un design elegante e compatto che si adatta perfettamente alla mano. Con un display Super Retina XDR da 5,4 pollici, è il device ideale per chi preferisce un form factor contenuto ma non vuole rinunciare alla potenza. A tal proposito infatti, dobbiamo citare la presenza del processore A15 Bionic che offre prestazioni incredibili in termini di velocità e reattività. Sarete in grado di eseguire app impegnative, giocare a titoli graficamente intensi e gestire multitasking senza problemi.

È dotato di un sistema fotografico di alta qualità; la doppia camera posteriore da 12 MP cattura immagini nitide e dettagliate, mentre la selfiecam da 12 MP vi permetterà di scattare fotografie impeccabili e realizzare videocall in altissima risoluzione.

Non di meno, vanta un display Super Retina XDR con tecnologia OLED, che offre colori vividi, contrasto elevato e una resa visiva straordinaria. E poi non dovrete preoccuparvi di rimanere senza carica, poiché questo telefono offre una batteria a lunga durata. Per la sicurezza dei dati sappiate che il tutto sarà protetto con il Face ID; nessuno potrà sbloccare il vostro terminale. Con un prezzo di soli 792,89€ questo iPhone 13 mini è l’unico prodotto da comprare nel panorama mobile tech se desiderate un’ammiraglia dalle dimensioni tascabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.