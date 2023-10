iPhone 13 mini (128 GB): prezzo TOP per un GIOIELLO di smartphone

Il meraviglioso iPhone 13 mini è un vero gioiello; all’interno del panorama della tecnologia mobile infatti, si presenta come una piccola chimera, essendo un dispositivo fantastico, dotato di funzionalità da top di gamma, con un comparto fotografico incredibile e con un design all’ultimo grido. La sua caratteristica peculiare tuttavia, è il suo form factor; rispetto agli altri device esistenti in commercio, lui è drasticamente più piccolo. Ha uno schermo di soli 5,4 pollici, si tiene benissimo in mano, è compatto e pesa solo 130 grammi. Capite bene che in tasca quasi non lo sentirete e risulterà sempre piacevolissimo da utilizzare. Prima di addentrarci nella sua disamina, vogliamo ricordarvi il suo prezzo di listino: 839,00€ per il modello da 128 GB, ma grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostro con soli 789,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 13 mini: il dispositivo più piccolo e potente che ci sia

Questo smartphone di casa Apple è uno dei più piccoli device che vi siano sul mercato: con un pannello OLED Retina da soli 5,4 pollici, con un frame in alluminio super resistente e dimensioni estremamente compatte, rappresenta una delle soluzioni più frizzanti per chi cerca un gadget veramente tascabile. Il comparto fotografico è comunque da top, con due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision in qualità cinematografica. Le lenti scattano anche ottime foto al buio, in modalità ritratto e non solo. Il processore interno invece, è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato. Le prestazioni sono al top anche nel comparto gaming e nell’utilizzo social.

Con Amazon avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero, per gli account abilitati) e avrete due anni di garanzia con il rivenditore. A 789,00€ iPhone 13 mini è imperdibile.

