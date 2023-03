iPhone 13 mini (128 GB): piccolo prezzo, grande prestazioni

Uno degli smartphone più compatti del mercato è sicuramente l’iPhone 13 mini, un dispositivo uscito in commercio nel mese di settembre del 2021 e, ancora oggi, una perla rara nel panorama moderno della telefonia mobile. Pensate che si trova anche in super sconto al prezzo speciale di soli 751,91€ con spese di spedizione incluse. Il risparmio è davvero elevato, pari al 10% sul valore di listino.

iPhone 13 mini: un Best Buy per chi ama i compatti

Se state cercando uno smartphone compatto, potente, ma prestante, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo dell’ottimo iPhone 13 mini, una perla rara nel settore che ancora oggi è imbattuta e che è difficile replicare in giro. Di fatto, ammiraglie di piccole dimensioni con schermo di punta, prestazioni al top e con un processore da fuoriclasse, non ce ne sono. iPhone 13 mini è un prodotto unico nel suo genere e infatti vi consigliamo di acquistarlo oggi a 751,91 € con spese di spedizione compresa nel prezzo perché è un vero affare.

Questo telefono lo si sceglie per le sue dimensioni ma non perché costa poco; al contrario pensate che è un top di gamma in tutto e per tutto con un comparto fotografico ereditato dal fratellone da 6,1”. Ci sono due denti da 12 megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e che sono in grado di realizzare fotografie nitide e brillanti in ogni condizione di luce.

Sulla back cover poi troviamo anche il supporto alla ricarica wireless e alla MagSafe Charging. In poche parole, avrete ben tre modi per ricaricare questo dispositivo che, tra parentesi, ci mette pochissimo per tornare a piena potenza.

Anteriormente invece c’è un pannello da 5,4” OLED super rifinito e super risoluto. Le cornici sono contenute e il rapporto schermo-corpo è ineccepibile. Fra le altre cose, pensate che con questo iPhone 13 mini si può perfino giocare ai titoli più impegnativi presenti sull’App Store o disponibili su Apple Arcade.

Acquistandolo da Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi. Pensiamo alle spese di spedizione comprese nel prezzo, alla consegna celere in pochissimi giorni, alla possibilità di dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale. Riceverete poi anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Dulcis in fundo, avrete anche la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto; mica poco. A 751,91 € questo smartphone è da comprare subito. Fate presto se siete interessati perché potrebbero terminare le scorte o peggio, potrebbe finire l’offerta da un momento all’altro.

