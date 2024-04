iPhone 13 mini (128 GB): costa solo 659€ su Amazon, prendilo ADESSO

Uno dei device più apprezzati degli ultimi anni è sicuramente l’iPhone 13 mini, un prodotto piccolo ma potentissimo, dotato di uno schermo da “soli” 5,4 pollici, con un processore all’avanguardia e con un design minimal ed elegante. Si tiene benissimo in mano perché è compattissimo e questo lo rende adatto a tutti coloro che non amano i cosiddetti “padelloni”. La versione color “Mezzanotte” con 128 GB di memoria interna si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 659,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di ricevere il prodotto anche presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate a comprarlo? C’è un risparmio esagerato pari al 21% sul valore di listino.

iPhone 13 mini: ecco perché comprarlo

iPhone 13 mini è realizzato in alluminio (la scocca ha un frame super resistente) ed ha una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe. Ci sono due sensori fotografici sulla parte posteriore che girano video in 4K HDR Dolby Vision e possono scattare fotografie nitide anche al buio. C’è un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e con 128 GB di memoria interna al seguito. Il dispositivo è perfetto anche per chi vuole utilizzarlo per la creazione dei contenuti sui social o per chi ama sfruttarlo per il gaming. Il pannello è un OLED Retina da 5,4 pollici con notch di piccole dimensioni che cela al suo interno la selfiecam FaceTime HD e il sensore di prossimità oltre che il Face ID. La batteria permette di avere un’autonomia degna di nota con una singola carica e si ricarica con la Lightning.

A soli 659,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, iPhone 13 mini è il miglior smartphone del momento; viene proposto ad un costo irrisorio ma è un best buy se amate i top di gamma compatti.