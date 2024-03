iPhone 13 mini (128 GB): a 649€ è il flagship compatto da comprare

iPhone 13 mini è uno degli smartphone di unta più compatti che vi siano in circolazione; è piccolo, leggero, maneggevole, performante, potente, con un bel display, un design mozzafiato, con un’autonomia degna di nota e un comparto fotografico di punta che permette di girare video in qualità cinematografica senza il minimo problema. Grazie alle offerte di primavera presenti su Amazon oggi si porterà a casa al prezzo strepitoso di soli 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso ma non pensateci troppo; a questa cifra risulta essere un terminale pazzesco che noi vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione se volete un’ammiraglia che si possa utilizzare con una sola mano. Il modello in sconto è quello in colorazione “Midnight” e vanta 128 GB di memoria interna.

iPhone 13 mini: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è il modello entry level della line-up del 2021 dell’azienda; è stato un vero successo anche se poi la compagnia ha voluto cambiare paradigma portando in commercio un modello Plus al posto del mini. Ad ogni modo, questo dispositivo è ancora oggi pazzesco, anche perché dispone del processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, ha 128 GB di memoria, una batteria che dura un giorno intero con una singola carica e ha un display OLED da 5,4 pollici Retina con notch integrato e cornici sottili al seguito. Il frame è in alluminio mentre la back cover è in vetro lucido e supporta la ricarica wireless oltre che quella MagSafe.

iPhone 13 mini viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; costa poco ma offre molto e in più se lo prenderete dal noto portale di e-commerce americano avrete diritto al reso gratis entro un mese dall’acquisto e potrete beneficiare della consegna rapida in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.