iPhone 13: migliorano i tempi di consegna

I tempi di consegna del nuovo iPhone 13 di Apple migliorano man mano che l'offerta raggiunge la domanda. Al momento, la reperibilità dei prodotti facenti parte della serie 2021 sembra che stia migliorando, poiché la produzione si sta finalmente bilanciando con la domanda. Con l'accorciamento dei tempi di consegna previsti, i potenziali acquirenti sono anche alla ricerca di modelli di iPhone 13 di fascia più alta (Pro e Pro Max).

iPhone 13: la domanda e l'offerta si stanno bilanciando

La notizia arriva dalla nota banca d'investimenti JP Morgan. Samik Chatterjee, l'analista principale di JP Morgan, ha dichiarato che i tempi di consegna per iPhone 13 mini, standard, 13 Pro e 13 Pro Max si sono stabilizzati nella quindicesima settimana dal giorno della presentazione. A partire da ora, i tempi di consegna sono stati in media rispettivamente di 3, 3, 5 e 3 giorni per i modelli sopra menzionati.

Parlando del mercato statunitense, che è anche il più grande mercato per i melafonini, i tempi di consegna per iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max di fascia alta si sono stabilizzati. D'altra parte, il tempo di consegna dei modelli “non Pro” è sceso a 0 giorni. In poche parole, vuol dire che i device sono disponibili in pronta consegna. Anche da noi in Italia stiamo assistendo ad un fenomeno simile. Queste sono chiare indicazioni che la catena di approvvigionamento della compagnia sta raggiungendo la domanda.

Mentre i tempi di consegna complessivi per l'intera gamma sono migliorati, le varianti premium hanno ancora tempi di consegna leggermente più alti. Chatterjee ha inoltre aggiunto che il bilanciamento dell'offerta con la domanda è positivo da parte di Apple per il quarto e ultimo trimestre di quest'anno. Inoltre, i livelli di inventario ottimali verranno probabilmente raggiunti dal marchio nel corso del primo trimestre del prossimo anno.

