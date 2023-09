iPhone 13: a questo prezzo è il MIGLIOR ACQUISTO di sempre

Se vuoi acquistare un vero top di gamma a prezzo conveniente trovi un’offerta pazzesca su eBay. Acquista subito un Apple iPhone 13 al miglior prezzo di sempre! Si tratta di una promozione incredibile che sta andando a ruba. Infatti, la disponibilità è limitata e sembra siano rimasti solo gli ultimissimi pezzi disponibili. Quindi ti consigliamo di essere veloce se vuoi che ti arrivi a casa la versione da 128GB a soli 679,90 euro, invece di 939 euro.

Tra l’altro, con eBay, hai anche la consegna gratuita e la Garanzia Cliente eBay. Inoltre, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 226,63 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

iPhone 13: il vero e unico Best Buy

Perché iPhone 13 128GB è un vero e proprio Best Buy in questo momento? Il primo motivo riguarda il prezzo. Risparmiando ottieni: display Super Retina XDR, True Tone chip A15 Bionic, doppia fotocamera professionale, batteria a lunga durata, estrema compatibilità con gli accessori Apple e molto altro. Il secondo motivo riguarda ancora la dotazione, ma paragonata con il suo successore che è praticamente quasi uguale tranne qualche miglioria su fotocamera e batteria.

Quindi a soli 679,90 euro, invece di 939 euro, è un vero affare! Acquistalo subito fintanto che è ancora disponibile. Pensa, puoi anche pagare in 3 rate tasso zero. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.