iPhone 13, lo smartphone dei tuoi desideri a prezzo FOLLE su eBay

Il tuo fidato smartphone ti ha abbandonato e vuoi acquistare il nuovo e potentissimo iPhone 13 di Apple? Prendi al volo questa offerta di eBay per acquistarlo al prezzo più basso mai raggiunto dal top di gamma sul popolare store digitale, ma solo se utilizzi il codice coupon “MENO15EDAYS” in fase di acquisto.

In questo caso il prezzo dello smartphone del colosso di Cupertino crolla fino a 739 euro, un’occasione più unica che rara per un device che normalmente ha un costo molto più elevato.

iPhone 13 precipita di prezzo in questa incredibile occasione su eBay: prendilo al volo

L’iPhone 13 è uno tra i migliori smartphone mai sviluppati da Apple. Realizzato con materiali premium di prima scelta che gli conferiscono un look & feel di altissimo livello fin dal primo utilizzo, il device dispone di un incredibile display Super Retina XDR da 6.1 pollici ad altissima risoluzione, con un’ottima gamma cromatica e con una luminosità che ti assicura un utilizzo senza compromessi in qualsiasi momento.

Posteriormente è presente un modulo fotografico multiplo da 12 MP (grandangolo e ultra grandangolo) che ti permette di scattare fotografie di altissimo livello in ogni situazione grazie a innumerevoli stili fotografici, mentre la fotocamera frontale da 12 MP è ideale per selfie di qualità e per fare video chiamate con i tuoi amici. Sotto il cofano il potente processore A15 Bionic ti assicura prestazioni eccellenti dandoti la possibilità di avviare tutte le applicazioni che vuoi in un battito di ciglia, mentre la batteria di nuova generazione ti garantisce tantissime ore di utilizzo senza temere di restare senza autonomia.

Non farti scappare questa occasione e acquista subito l’ultimissimo smartphone di fascia premium di Apple con il 19% di sconto. Il device ti arriva a casa in pochissimi giorni e a un prezzo incredibile: ricorda di inserire il codice coupon “MENO15EDAYS” in fase di acquisto per far crollare il prezzo a un nuovo record.

