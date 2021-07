Un noto tipster sostiene con insistenza i rumor che suggeriscono che la sola gamma di iPhone 13 Pro verrà dotata di sensori LiDAR. Al contrario, i device standard ne saranno privi.

iPhone 13: facciamo il punto

Un altro leakster ha appena condiviso le notizie della prossima serie di iDevice. Piuttosto che divulgare nuove informazioni, l'uomo ha sostanzialmente confermato i rapporti del passato riguardanti l‘iPhone 13 Pro dotato di un sensore LiDAR.

Secondo un tweet di @dylandkt, i modelli di fascia alta della serie, ovvero la line-up Pro della gamma di iPhone 13, presenteranno il nuovo sensore LiDAR sulla back cover. L'informatore ha inoltre aggiunto che il gigante con sede a Cupertino aveva inizialmente mirato a includere il sensore nell'intera gamma di telefoni del 2021, come si diceva anche in precedenza. Tuttavia, il marchio ha dovuto cambiare rotta a causa di alcuni motivi sconosciuti.

LiDAR will only be coming to the pro iPhone models. Earlier this year it seemed Apple wanted to release all iPhone 13/12S models with LiDAR but due to one reason or another, it won’t be happening this year. — Dylan (@dylandkt) July 11, 2021

In altre parole, anche l'iPhone 13 Mini e l'iPhone 13 standard avrebbero potuto presentare la tecnologia LiDAR. Ma ora, si evince che solo il Pro e il Pro Max presenteranno il sensore aggiuntivo sul modulo fotografico posto sul retro. In particolare, l'informatore ha sempre indovinato correttamente le previsioni relative ai prossimi prodotti Apple in passato. Per chi non lo sapesse, lo scanner LiDAR è stato introdotto per la prima volta dal produttore lo scorso anno con l'iPad Pro e poi è arrivato sulla gamma premium di melafonini usciti ad ottobre 2020.

Questa tecnologia utilizza i sistemi Time of Flight per misurare la distanza tra il sensore e l'oggetto in modo che la fotocamera possa misurare la distanza con precisione. L'azienda ha anche applicato questa tecnologia principalmente per migliorare la sua esperienza AR e la utilizza anche nella sua Night Mode per migliorare anche i risultati delle immagini. Quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito non appena saranno disponibili.

