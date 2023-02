iPhone 13: l'evergreen, OGGI al prezzo più basso di sempre

Uno degli smartphone più venduti dell’ultimo periodo è sicuramente iPhone 13, il Best Buy di casa Apple che ancora oggi, dopo un anno e mezzo dal suo debutto, rappresenta la migliore scelta che si possa fare oggi. Lo trovate su Amazon a 777,00 €, spese di spedizione incluse. Questo dispositivo è davvero incredibile e presenta delle funzionalità uniche nel suo genere.

iPhone 13: Best Buy a questo prezzo

Il prodotto di Apple infatti, viene venduto e spedito da Amazon stesso, quindi questo implica che godrà della massima garanzia possibile e di tantissimi vantaggi esclusivi.

Pensiamo infatti alla spedizione compresa nel prezzo, alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma non solo. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, si può anche dilazionare il pagamento del device in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale.

Ci sono due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, e poi vi è un anno di garanzia con il costruttore, ulteriormente spendibile con il servizio di AppleCare. Sotto la scocca possiede un processore Apple bionic A15 di nuova generazione, con modem 5G integrato.

Ottimo anche il display, ovvero un pannello OLED da 6,1” super nitido e che si vede bene in ogni condizione di luce. C’è la solita tacca che nasconde il sensore face ID e la fotocamera anteriore che regala sempre ottimi autoscatti che realizza video in altissima risoluzione; questa è perfetta anche per le videocall personali e lavorative. Il telefono pesa poco: circa 160 grammi.

Parliamo ora del comparto fotografico posteriore, composto da due ottiche da 12 megapixel ciascuna, flash LED al seguito, che girano video in 4K HDR Dolby Vision.

Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia eccezionale che, per 777,00 €, rappresenta una delle migliori proposte in casa Apple che vi siano oggi in circolazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.