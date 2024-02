iPhone 13 in offerta: il RICONDIZIONATO su Amazon che è un vero affare

Vuoi cambiare smartphone senza spendere troppo? Perché non affidarti alla solidità dei prodotti Apple con la possibilità attiva su Amazon su questo iPhone 13 da 128GB Ricondizionato: in condizioni praticamente perfette puoi averlo oggi a soli 525 euro. L’acquisto ti darà diritto a ricevere anche un anno di garanzia Amazon Renewed, che ti sostituirà l’articolo o ti rimborserà in caso di problemi.

iPhone 13 Ricondizionato: perché è un affare

Perché puoi acquistare in tutta tranquillità. Il telefono si presenta in condizioni eccellenti e prestazioni all’altezza delle aspettative, professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati da Apple. La batteria supera una capacità dell’80% pari al nuovo, sono presenti gli accessori e non ci sono segni di danni estetici visibili da una distanza di 30 centimetri.

Dopotutto parliamo di uno smartphone ancora tremendamente attuale, a cominciare dal suo splendido display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che offre una visualizzazione nitida e vivida per tutte le tue esigenze quotidiane.

L’avanzato sistema a doppia fotocamera, composta da fotocamere da 12 MP Wide e Ultra Wide, include funzionalità come gli Stili fotografici, Smart HDR 4 e la modalità notturna. Anche la fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP non delude, offrendo modalità notturna e registrazione HDR Dolby Vision 4K per selfie e videochiamate di alta qualità.

Il processore è l’ancora potente chip A15 Bionic, capace di combinare alte prestazioni e ottima efficienza energetica: la batteria dura tutto il giorno e non dovrai preoccuparti di ricaricare troppo spesso il tuo smartphone.

Approfitta dunque dello sconto e acquista iPhone 15 Ricondizionato a soli 525 euro. Un prezzo che vale la pena spendere.