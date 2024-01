iPhone 13 in offerta da 524€ (ricondizionato e garantito Amazon)

È il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone 13 ricondizionato. Grazie a questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 524 euro per la versione da 128 GB e al prezzo scontato di 598 euro per la versione da 256 GB.

Entrambe le versioni sono coperte dalla garanzia Amazon Renewed e sono disponibili in “condizioni eccellenti”, senza danni visibili da 30 centimetri e con una batteria con capacità superiore all’80% di quella originaria. Le offerte (con i prezzi indicati) valgono solo per alcune colorazioni. Per sfruttare la promozione basta cliccare su uno dei box quid i sotto.

iPhone 13 ricondizionato: è da prendere subito su Amazon

Con iPhone 13 è possibile mettere le mani su di un nuovo iPhone completo e veloce. Tra le specifiche tecniche troviamo il potente SoC Apple A15 Bionic, utilizzato anche da iPhone 14 e iPhone 14 Plus, oltre che un display OLED da 6,1 pollici. C’è, naturalmente, il sistema operativo iOS, sempre aggiornato alla versione più recente da Apple, e ci sono anche due fotocamere posteriori.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13:

Entrambe le versioni sono garantite Amazon Renewed, con copertura annuale, e sono proposte in condizioni “eccellenti”, con una batteria con capacità pari ad almeno l’80% della capacità originaria e senza danni visibili alla scocca da almeno 30 cm di distanza. Per sfruttare l’offerta è sufficiente accedere alla pagina di Amazon dedicata al modello, cliccando sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.