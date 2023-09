iPhone 13 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon non ha rivali

Cala ancora il prezzo di iPhone 13 che ora diventa un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone (non solo iPhone). Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di Apple è disponibile al prezzo scontato di 699 euro, raggiungendo così il nuovo minimo storico sullo store per la versione da 128 GB. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 13 128 GB in offerta al minimo storico è da prendere subito

iPhone 13 è uno smartphone completo e veloce, ideale per chi cerca un nuovo iPhone e vuole contenere la spesa. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e del SoC Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato anche da iPhone 14. Le prestazioni sono, quindi, le stesse, in tutti i contesti di utilizzo.

Tra le specifiche tecniche c’è spazio per una doppia fotocamera posteriore oltre che il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. A questo prezzo, lo smartphone di Apple è un vero e proprio best buy, in grado di garantire velocità, ottimizzazione e supporto software di lunga durata.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 699 euro. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Da notare che è possibile scegliere tra diverse colorazioni. Lo smartphone è ora al minimo storico su Amazon. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.