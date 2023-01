iPhone 13: in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

Continuano le offerte per iPhone 13. Lo smartphone di Apple rappresenta, in questo momento, il modello da comprare per chi è alla ricerca di un dispositivo iOS garantendo un rapporto qualità/prezzo decisamente superiore ad iPhone 14.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 777 euro invece di 939 euro. Si tratta del prezzo minimo storico su Amazon per lo smartphone che può anche essere acquistato in 12 rate mensili da 64 euro, senza interessi e costi aggiuntivi (per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali).

L’offerta è a tempo limitato e riguarda solo alcune colorazioni di iPhone 13. Per sfruttare la promozione prima che le unità disponibili terminino è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito.

iPhone 13 128 GB è al prezzo minimo storico su Amazon in questo momento

La scheda tecnica di iPhone 13 non ha bisogno di presentazioni. Lo smartphone può contare su di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici supportato dall’ottimo SoC Apple A15 Bionic. Da segnalare la presenza di una doppia fotocamera da 12 Megapixel, con secondo sensore ultra-grandangolare, e di una fotocamera anteriore True Depth da 12 Megapixel. Naturalmente, lato software, troviamo iOS, sempre aggiornato e ottimizzato da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 nella variante da 128 GB al prezzo scontato di 777 euro invece di 939 euro. Lo sconto è di oltre 150 euro e rende lo smartphone uno dei modelli più convenienti del momento. In questa fascia di prezzo, lo smartphone di Apple non ha rivali grazie a prestazioni al top. Da notare, inoltre, che è possibile acquistare lo smartphone anche in 12 rate mensili da 64 euro, senza interessi di alcun tipo.

Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.