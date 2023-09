iPhone 13 in offerta a QUESTO PREZZO su Amazon è un BEST BUY

iPhone 13 diventa sempre più conveniente. Lo smartphone è disponibile ora con una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 699 euro per la versione da 128 GB di storage, con possibilità anche di pagare in 5 rate senza interessi. La promozione è valida solo per alcune colorazioni ma bastano pochi euro in più per acquistare una delle altre varianti cromatiche dello smartphone di Apple. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 13 in offerta su Amazon: è da prendere subito

Grazie a una scheda tecnica senza punti deboli e al supporto software di Apple, iPhone 13 è, in questo momento, la scelta giusta per moltissimi utenti. Si tratta di uno smartphone veloce e sempre molto ben ottimizzato, in tutti i contesti di utilizzo.

Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici e il chip Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato anche da iPhone 14. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel. Lato software c’è iOS 16, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile e ricco di funzionalità.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 699 euro, con la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

La promozione è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’occasione giusta per acquistare un nuovo iPhone spendendo poco e senza rinunciare a prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo e per tutte le esigenze d’uso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.