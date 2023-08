iPhone 13 in offerta a 699€: è l'OFFERTA TOP di oggi (anche a rate)

iPhone 13 diventa sempre più conveniente: grazie a questa nuova offerta eBay è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 699 euro. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile per mettere le mani su di uno smartphone completo, veloce e con tutti i servizi Apple pronti all’uso ad un prezzo decisamente conveniente. Scegliendo di pagare con PayPal è possibile, inoltre, acquistare il dispositivo anche in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 13 è da prendere subito con questa nuova offerta

In questo momento, iPhone 13 è uno dei modelli di riferimento del mercato per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato anche da iPhone 14. Da notare anche la presenza di un display OLED da 6,1 pollici.

Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera e del Face ID. Lato software, invece, c’è iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple e con tante funzioni esclusive in grado di fare davvero la differenza. Al prezzo proposto, iPhone 13 diventa oggi lo smartphone da comprare, potendo contare su di un rapporto qualità/prezzo superiore rispetto ad altri modelli della gamma iPhone.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 699 euro. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare uno smartphone completo, veloce e senza punti deboli ad un prezzo accessibile. Grazie alla possibilità di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

