iPhone 13 in offerta a 673€ su ePRICE (fino a esaurimento scorte)

Tra le migliori offerte del giorno segnaliamo quella che ha per protagonista iPhone 13, in vendita su ePRICE a soli 673 euro, quando di solito il suo prezzo online è pari a 729 euro. L’offerta è destinata a terminare già nelle prossime ore, dato che è fino a esaurimento scorte. Le spese di spedizione sono gratuite, inoltre è possibile pagare in 3 rate con carta di credito, debito o PostePay grazie alla partnership con Oney.

iPhone 13 in super offerta a 673 euro sul sito di ePRICE

Pur avendo due anni alle spalle, iPhone 13 è ancora uno dei migliori telefoni oggi in circolazione. La differenza rispetto a iPhone 14 e il nuovo iPhone 15 non è così eclatante, anzi, quindi è un’ottima soluzione per completare un acquisto dall’eccellente rapporto qualità-prezzo in casa Apple.

Monta un display OLED da 6,1 pollici con refresh rate a 60 Hz, il processore proprietario A15 Bionic con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e una batteria da 3.240 mAh con carica rapida a 20W (c’è anche la ricarica wireless a 15W).

Uno degli elementi più sorprendenti di questo iPhone è l’ottima autonomia raggiunta: anche durante una giornata di utilizzo intenso riesce ad arrivare al 30/35% di carica residua, che significa un passo in avanti enorme rispetto alle precedenti generazioni.

Infine va fatta una menzione al solito comparto camere da record: in questo modello troviamo la nuova modalità cinematografica, che gli consente di fare uno step in più rispetto al modello dell’anno precedente.

Approfitta ora dell’ottima offerta di ePRICE su iPhone 13, così da risparmiare oltre 50 euro rispetto al prezzo a cui di solito si trova in offerta su Amazon e sui principali siti di elettronica.

