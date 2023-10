iPhone 13 in offerta a 654€ con QUEST'OFFERTA (anche a rate)

Acquistare oggi un nuovo iPhone 13 ha senso, soprattutto considerando il calo di prezzo registrato dal dispositivo, ora acquistabile al prezzo scontato di 653 euro, grazie a una nuova offerta in corso su eBay. La promozione permette l’acquisto a prezzo ridotto delle versioni Nero, Bianco e Blu, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione è valida per un periodo limitato e solo per poche unità.

iPhone 13 è un vero affare con quest’offerta

Il rapporto qualità/prezzo di iPhone 13 è davvero elevato. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre che del SoC Apple A15 Bionic. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori di cui uno ultra-grandangolare, da 12 Megapixel.

Il sistema operativo è iOS 17, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile e continuamente arricchito da nuove funzionalità per risultare più veloce, ottimizzato e completo.

La promozione in corso, quindi, risulta la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone veloce e dal prezzo accessibile. Puntare oggi su iPhone 13 è, infatti, una soluzione ottimale per spendere meno di iPhone 14 e iPhone 15 senza scendere a compromessi sulla qualità.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 653 euro. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni:

Per accedere alla promozione è sufficiente cliccare su uno dei link riportati in precedenza, con la possibilità di scegliere la versione preferita. C’è sempre la possibilità di completare l’acquisto pagando in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.

