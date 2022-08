iPhone 13, impossibile non amarlo a questo prezzo

Se state cercando uno smartphone di Apple top di gamma da acquistare oggi, non possiamo non consigliarvi l’ultimo iPhone 13. Stiamo parlando di un dispositivo davvero eccellente che è in grado di soddisfare tutte le esigenze possibili. È un prodotto perfetto per video giocare, ma anche per creare contenuti da postare sui social. Le fotocamere infatti, sono di prim’ordine e il sistema gira sempre a fluido in ogni contesto. Oggi può essere vostro a 870 € con spedizione gratuita direttamente da Amazon. La consegna è immediata quindi in pochi giorni dovrete direttamente a casa vostra.

iPhone 13: prezzo top, risparmio super

Come sempre vi ricordiamo tutti i numerosi vantaggi nell’acquistare da Amazon. Dobbiamo dire in primis, che si può dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Credit line, ma non solo. Fra le altre cose dobbiamo dirvi anche che L’assistenza clienti è eccezionale ed è attiva tutti i giorni, anche la domenica e nei festivi, fino alla mezzanotte. In più, avrete l’ottima garanzia di Apple per un anno per qualsiasi problema voi riscontriate al device.

Considerando che iPhone 14 potrebbe essere molto simile al modello attuale, vi invitiamo seriamente a prendere in considerazione l’eventuale acquisto di questo dispositivo. Quindi, perché spendere di più per un modello pressoché simile visto che valuterà le medesime funzionalità e disporrà dello stesso processore? Capiamo bene che non è una domanda di facile risoluzione però ad oggi visti i rumour attuali, è quello che ci sentiamo di consigliarvi.

iPhone 13 gode di un processore Apple Bionic di ultima generazione con supporto alle reti 5G, ma non solo. Lo schermo è un’unità OLED da 6,1“. I neri sono profondi e assoluti e soprattutto lo schermo si vede sempre nitido e ben definito. La fotocamera anteriore garantisce selfie e video chiamate con una qualità eccellente. L’audio in capsula infatti, lo amerete. Vi sentiranno sempre bene e voi sentirete sempre bene i vostri interlocutori. Potremmo stare ore a parlare delle qualità di questo smartphone però soprattutto vogliamo ricordarvi che iPhone è uno dei migliori prodotti per quanto riguarda la ricezione telefonica. Insomma, capirete bene che ci troviamo di fronte ad un articolo eccellente. A 890,20€ è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.