iPhone 13: il telefono per chi lavora con i social

Da un po’ di tempo utilizzo un iPhone 13 standard per il mio quotidiano. Stiamo parlando di un telefono eccezionale che vanta un rapporto qualità prezzo ineguagliabile. Oggii l’ho trovato a 777 € su Amazon, spedizione compresa. Ciò su cui mi voglio soffermare però, è un altro aspetto : questo dispositivo è perfetto per chi deve lavorare con i social. Ma in che senso?

iPhone 13: una scelta coerente

Prima di addentrarci nella disamina di questo smartphone, devo ricordarvi che acquistandolo da Amazon riceverete tantissimi vantaggi. In primo luogo, la spedizione è veloce e gratuita, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis o con il sistema interno al sito. Come non citare poi la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto. Infine, godrete di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Perché è perfetto per i social? La risposta è semplice. È un eccellente device che ha un’autonomia eccezionale, un processore che garantisce performance incredibili su tutti i fronti, un modem 5G per scaricare file alla velocità della luce e c’è anche un bellissimo schermo OLED da 6,1“ che si vede bene in tutti gli scenari di luce. Dulcis in fundo, tutti i social network qui funzionano benissimo, girano bene e sono sempre fluidi e poi ci sono due fotocamere posteriori a bordo del device che assicurano scatti e video di qualità cinematografica, perfetti per essere postati.

Cosa state aspettando? iPhone 13, secondo me, è davvero un ottimo prodotto per chi cerca un gadget multimediale per il lavoro e per lo svago. A 777 € non potete lasciarvelo sfuggire. Lo trovate con ben 128 GB di storage interno e in colorazione Galassia; fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.