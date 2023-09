iPhone 13: il prezzo è al minimo, ora è un BEST BUY assoluto

iPhone 13 è lo smartphone giusto su cui puntare in questo momento: il prezzo è calato ancora. Attualmente, infatti, il dispositivo di Apple è disponibile con un prezzo scontato di 659 euro, grazie a questa nuova offerta eBay. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione è destinata a durare solo per poco tempo: le unità in sconto sono limitate.

iPhone 13 è lo smartphone su cui puntare oggi

Tra le specifiche di iPhone 13 troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al chip Apple A15 Bionic. Si tratta di una combinazione davvero ottima. Lo smartphone è completo e ha dimensioni compatte ma non rinuncia a offrire ottime prestazioni generali, in tutti i contesti di utilizzo.

Da notare anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore. Lo smartphone ha il Face ID e integra tutti i servizi di Apple, grazie al sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. Si tratta, quindi, di uno smartphone consigliato, soprattutto grazie all’offerta in corso in questo momento.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 659 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di un nuovo iPhone completo, veloce e ricco di funzionalità.

Pagando con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche pagando in 3 rate senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo: la promozione terminerà il 15 settembre oppure in caso di esaurimento delle unità disponibili.

