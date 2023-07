iPhone 13: il prezzo cala ancora, ora costa solo 689€ (anche a rate)

Continua il calo di prezzo di iPhone 13 che diventa sempre di più il best buy del momento: grazie alla nuova offerta eBay è possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 689 euro per la variante da 128 GB. Da notare, inoltre, che scegliendo di pagare con PayPal è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è valida per le colorazioni bianco, nero e rosa (vi basta cliccare sulla colorazione desiderata per accedere all’offerta).

iPhone 13 in offerta al miglior prezzo del web

Il rapporto qualità/prezzo di iPhone 13 continua a salire. Lo smartphone di Apple è ora proposto con condizioni molto vantaggiose, anche in considerazione di una scheda tecnica davvero completa.

Tra le specifiche dello smartphone troviamo un display OLED da 6,1 pollici e il SoC Apple Bionic A15, lo stesso utilizzato anche da iPhone 14, che garantisce prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo.

A completare la scheda tecnica dello smartphone di Apple troviamo una doppia fotocamera posteriore e il supporto al Face ID. iPhone 13, inoltre, presenta il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da parte di Apple e in grado di garantire l’accesso a tutti i servizi proposti dalla casa di Cupertino.

Con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento è possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 689 euro. L’offerta riguarda le versioni:

Puntando sull’acquisto con PayPal, inoltre, è possibile scegliere il pagamento in 3 rate senza interessi, in modo da dilazionare la spesa. L’offerta riguarda la versione da 128 GB dello smartphone. Per accedere alla promozione è possibile cliccare sul link qui di sotto.

