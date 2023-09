iPhone 13: il prezzo cala a 659€, è l'OFFERTA TOP di oggi

Se siete alla ricerca di un nuovo iPhone da comprare a prezzo ridotto, in questo momento, c’è una nuova offerta eBay da cogliere al volo: iPhone 13 128 GB, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 659 euro. La promozione è valida solo per un breve periodo e, pagando con PayPal, consente l’acquisto in 3 rate senza interessi dello smartphone. L’offerta è valida per le colorazioni Nero, Blu, Rosa e Bianco (vi basta cliccare sulla colorazione desiderata per completare l’acquisto).

iPhone 13: a questo prezzo non ha rivali

iPhone 13 continua a essere un punto di riferimento del mercato, soprattutto per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone da comprare. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e del chip Apple Bionic A15, lo stesso utilizzato anche da iPhone 14.

Tra le specifiche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore oltre al supporto al Face ID, per l’autenticazione e lo sblocco. Il sistema operativo è iOS 16, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 659 euro. L’offerta riguarda le versioni:

Scegliendo di completare l’acquisto con PayPal, inoltre, è possibile effettuare il pagamento in 3 rate mensili senza interessi, dilazionando la spesa per un periodo di tempo più lungo. La promozione è valida solo per un breve periodo.

Quest’offerta rende iPhone 13 uno degli smartphone più convenienti sul mercato: le prestazioni sono al top e il prezzo è sempre più accessibile. Per chi valuta l’acquisto di un nuovo modello, quindi, la promozione di oggi di eBay è da cogliere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.