iPhone 13: il miglior acquisto da fare all'inizio dell'anno

Se state cercando uno smartphone di fascia alta di casa Apple abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Girovagando su Amazon in questo frizzante e nebbioso 6 gennaio, abbiamo scovato un’offerta molto interessante. iPhone 13, il top di gamma del 2021 della mela, si porta a casa con soli 799,99€ con spese di spedizione comprese nel prezzo. Si tratta di un costo davvero basso per un modello “sempreverde”, come lo chiamiamo noi. È ancora attualissimo, oggi come il giorno in cui è uscito sul mercato.

Non di meno, presenta una serie di caratteristiche che ve lo faranno amare, ma la convenienza nell’acquistarlo da Amazon è unica. In primo luogo, se lo prendete oggi lo potrete pagare in comode rate con il servizio di Cofidis. Ci sono le consegne veloci (in pochissimi giorni sarà a casa vostra) senza spendere un singolo euro in più rispetto al costo del telefono, c’è la possibilità di restituirlo entro un mese e godrete anche di una doppia garanzia. Da un lato quella di Apple per un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+), dall’altro quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte.

iPhone 13: è sempre la miglior scelta

Lo smartphone è un telefono potentissimo, frizzante, dotato delle migliori tecnologie esistenti. Pensiamo allo schermo OLED da 6,1 pollici Retina XDR, al frame in alluminio riciclato, alla back cover in vetro con supporto a MagSafe charging, ricarica wireless e non solo.

Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, ma c’è anche una batteria capiente che vi assicura un giorno di autonomia con una singola carica.

A 799,99€ è il Best Buy da acquistare oggi su Amazon, ma fate presto perché potrebbe andare a ruba. Non sappiamo quante scorte siano disponibili sul portale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.