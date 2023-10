iPhone 13: il BEST BUY torna in super sconto su Amazon (solo 679€)

Oggi vi parliamo di un best buy che non ha certo bisogno di presentazioni: iPhone 13 è il top del 2021 eppure, ancora oggi, è una delle migliori scelte che si possano fare se si cerca un nuovo melafonino. Parliamoci chiaro: ha già due anni di vita alle spalle, ma se li porta benissimo; di fatto, è aggiornatissimo, dispone della medesima scheda tecnica di iPhone 14, ha lo stesso processore (l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato), le medesime fotocamere che scattano foto assurde anche al buio e girano video in 4K HDR Dolby Vision di qualità cinematografica e ha una batteria che assicura un’autonomia spaziale. Noi vi consigliamo di approfittarne e di comprarlo immediatamente perché a questo prezzo è difficile trovare di meglio: costa solo 679,00€ grazie agli sconti folli di Amazon.

iPhone 13: il top del momento ad un prezzo speciale

Con un costo di soli 679,00€ ci troviamo di fronte ad un best buy su tutta la linea: costa pochissimo ma offre tanto. Senza contare che Apple lo mantiene ancora in listino e, secondo noi, è da preferire al “sempreverde” iPhone 14. Dispone di 128 GB di memoria interna, gode della presenza del modem 5G, del modulo NFC per i pagamenti contactless, ma non solo. Ha uno schermo OLED super risoluto e definito, è leggerissimo (pesa circa 170 grammi) e si tiene bene anche con una mano. Il notch di piccole dimensioni cela la selfiecam e i vari sensori (come il Face ID, ad esempio). Le fotocamere sono fantastiche e sono perfette per il “punta e scatta” ma sono eccellenti anche se dovete farne un utilizzo “professionale”.

Il dispositivo viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrà della consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, in cinque canoni a tasso zero. A soli 679,00€, questo iPhone 13 è il miglior melafonino da comprare oggi.

