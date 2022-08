iPhone 13, il Best Buy del giorno: devi comprarlo OGGI

Se state cercando un telefono di fascia alta di casa Apple e non volete spendere troppo vi suggeriamo l’iPhone 13 con 256 GB di spazio. Come vi abbiamo ricordato in più occasioni, evitate di comprare il modello Pro oggi, perché questo potrebbe diventare obsoleto in pochissimo tempo.

iPhone 13 standard invece, è il più venduto dell’ultimo periodo, con un design accattivante che richiama le linee di iPhone 12 ma con piccoli accorgimenti estetici di nuova generazione; citiamo la doppia fotocamera disposta in diagonale, la tacca di piccole dimensioni e lo schermo OLED Retina da 6,1“. Inutile dirvi che si tratta di uno dei più leggeri e compatti device che vi sono sul mercato, se non consideriamo iPhone 13 mini ovviamente. Lo portate a casa a soli 957,00€ con spedizione gratuita e consegna veloce per gli iscritti al programma di Prime.

iPhone 13: che affare a questo prezzo

Sotto la scocca batte un cuore Apple bionic A15 con modem 5G integrato. Questo vuol dire performance al top sia sul fronte del gaming che nell’uso social. È un telefono fantastico sia per giocare che per lavorare ma ci sono tantissimi altri scenari di utilizzo in cui questo prodotto mostra i muscoli.

Lo smartphone infatti, presenta una batteria che garantisce una lunga durata. Con una singola carica (a 25 W via cavo o in modalità wireless o perché no, con la MagSafe) vi permette di avere un’autonomia di un giorno.

Tra le altre cose però, dobbiamo ricordarvi che questo smartphone ha anche 256 GB di memoria quindi c’è tantissimo spazio per l’istallazione di applicazioni, per l’archiviazione di foto, video, canzoni. Insomma lui può diventare il vostro centro multimediale, direttamente in tasca. A 957 € con spedizione gratuita per i membri possessori di Amazon Prime diventa ancora più vantaggioso, ma fate presto perché non sappiamo quando ritornerà al suo prezzo di listino.

