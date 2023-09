iPhone 13: il BEST BUY, ancora in sconto su Amazon (solo 744€)

Il best buy del 2022 è tornato: il meraviglioso iPhone 13, il modello entry level della line-up del 2021, è di nuovo in super sconto su Amazon. Ora è sceso a soli 744,00€ nella sua iterazione azzurra (meravigliosa, a nostro avviso) con 128 GB di memoria interna. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un prodotto leggendario, che è stato in grado di ottenere un successo esemplare in tutti i mercati internazionali. Grazie alle offerte folli del noto portale di e-commerce americano poi, avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi.

iPhone 13: il best buy che dovete comprare oggi

Partiamo dalla consegna celere e gratuita, oltre che garantita e immediata; per chi volesse, sappiate che c’è anche la possibilità di ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, non di meno, si avrà accesso anche al reso gratuito (in caso di gravi problematiche o di ripensamento) entro un mese dall’acquisto. Se l’importo complessivo vi sembrerà ancora troppo elevato, nessun problema: potrete dilazionarlo in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Cosa aspettate dunque? Siate veloci perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro e l’offerta potrebbe finire a breve. Avrete anche un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

Questo iPhone 13 è un vero gadget di punta, proposto però ad un prezzo interessantissimo: solo 744,00€. Il processore interno è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato, coadiuvato da tanta RAM e da storage (non espandibile) da 128 GB. La colorazione in sconto è quella azzurra (la più bella, a nostro avviso). Ha la porta Lightning e si ricarica anche con la wireless charging o con la tecnologia MagSafe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.