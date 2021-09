iPhone 13: i tempi di consegna slittano ancora

I tempi di consegna del nuovo iPhone 13 di Apple slittano ulteriormente mentre la pandemia da CoVid-19 colpisce i fornitori del Vietnam.

iPhone 13: il CoVid-19 ne rallenta la produzione, di nuovo

Apparentemente Apple sta affrontando diversi problemi nel tenere il passo con la domanda per la sua serie iPhone 13 appena lanciata. Un nuovo report ha rivelato che i tempi di consegna per i nuovi iPhone si sono ulteriormente estesi a causa dell'impatto della pandemia d CoVid-19 nei territori dove avviene la realizzazione dei suddetti terminali.

Secondo un rapporto di Reuters, fonti vicine alla questione hanno indicato che i tempi di consegna dei nuovi melafonini del colosso di Cupertino siano più lunghi del previsto poiché una nuova ondata di infezioni da Coronavirus pare che abbia colpito il Vietnam. In altre parole, ci sono nuovamente dei problemi alla catena di approvvigionamento, poiché i componenti per la serie di iPhone 13 vengono assemblati nella regione. Ciò include il nuovo modulo fotografico per la gamma di flagship in questione.

Non di meno, le indiscrezioni hanno aggiunto che questa interruzione dovrebbe attenuarsi già a metà ottobre. A partire da ora, l'impatto delle nuove infezioni ha interessato la fornitura di moduli fotografici di tutti e quattro i modelli della serie 2021 13. Questi, di fatto, sono assemblati in Vietnam, quindi i tempi di attesa per il vostro nuovo iPhone potrebbero essere ancora più lunghi.

Queste sono tutte le informazioni disponibili sull'argomento, quindi restate connessi poiché tratteremo tutti gli sviluppi importanti nei giorni a venire. Voi avete già preordinato il nuovo terminale di Apple? Quale avete scelto?

