iPhone 13 finalmente disponibile e persino in OFFERTA

Davanti a una promozione così eccezionale come quella ora in corso su Amazon non puoi proprio dire di no. Se da tempo stavi aspettando la giusta occasione per portarti a casa il nuovissimo iPhone 13 è finalmente arrivata la tua ora visto e considerato che puoi approfittare di un ribasso di €60 e pagarlo appena €999,00 tondi tondi.

Non sei ancora convinto? Conta che con Cofidis puoi decidere di pagare l'intero importo mediante finanziamento a tasso zero, il che non può che essere fantastico e poi con le spedizioni Prime garantite, ricevi lo smartphone in quattro e quattr'otto a casa tua senza alcun costo aggiuntivo.

Io se fossi in te, non perderei affatto questa occasione.

iPhone 13 disponibile su Amazon: non fartelo scappare

In colorazione azzurra iPhone 13 splende di luce propria e ti metti tra le mani uno smartphone di ultima generazione che non potrai non amare. Disponibile nel suo taglio di memoria da 256 GB è proprio il modello che stavi cercando per fare finalmente quel cambio con il tuo vecchio dispositivo che ormai ti sta abbandonando pian piano.

Trattandosi dell'ultimo modello uscito sul mercato sicuramente saprai cosa ti mette a disposizione, ma ciononostante ti rammento che è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici è da un chip A15 Bionic che rende qualunque tipo di operazione funzione super scattante e istantanea.

Come caratteristica di punta non può mancare il comparto fotografico che si arricchisce della nuovissima modalità cinema che praticamente ti permette diventare un regista e di puntare al massimo della qualità in qualunque ambito. Viene migliorata anche l'autonomia dal momento che la batteria ti supporta per 19 ore consecutive senza mezzi termini.

Acquista subito il tuo iPhone 13 su Amazon a soli €999 grazie al ribasso del 6% e approfitta del finanziamento tasso zero per portartelo a casa subito.