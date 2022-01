iPhone 13: ecco un trucco per sfruttare al meglio i widget

Con iOS 14 abbiamo avuto la possibilità di utilizzare i widget all'interno della schermata principale del software degli iPhone: tuttavia, come fare per tirar fuori il meglio di questa funzionalità?

iPhone con widget Google: binomio vincente

Curiosamente, alcuni dei migliori widget per iOS sono realizzati da Google. Lo sappiamo, fa ridere come cosa, eppure è così: pensiamo alla Ricerca o quello di Google News, semplicemente perfetto per rimanere sempre aggiornati con un colpo d'occhio.

Un altro elemento che amiamo alla follia è quello del client di BigG che sembra sposarsi alla perfezione con l'intero sistema della mela. Adesso, il widger di Gmail per iOS introduce una novità davvero interessante.

Ecco la Posta in arrivo sul widget di Gmail

L'OEM di Mountain View ha recentemente aggiornato l'app Gmail per dispositivi iOS e, sebbene non sia menzionata nelle note di rilascio, la nuova versione dell'app introduce un secondo widget.

Il nuovo elemento mostra le ultime tre e-mail nella posta in arrivo di Gmail, insieme ad un pulsante per comporre una nuova mail al volo. Il widget si unisce a quello esistente che visualizza un pulsante di composizione, un'interfaccia di ricerca e consente agli utenti di sapere quanta posta non letta vi è nella sezione “In arrivo”.

Adesso, questa piccola aggiunta fornisce molte più informazioni perché da contenuti e-mail effettivi, a differenza della versione precedente. Il widget può essere aggiunto alla schermata “Today” insieme ad altri widget o alla schermata Home tra le app.

Come si fa?

Per aggiungerlo, premete a lungo sulla schermata Home, toccate il pulsante “+” nell'angolo in alto a sinistra e scorrete verso il basso fino a “Gmail.”

Attenzione: avrete bisogno dell'ultima versione dell'app, che può essere scaricata gratuitamente dall'App Store. Non dimenticatevelo!