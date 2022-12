iPhone 13 è sempre più conveniente grazie a QUEST'OFFERTA di Amazon (-132€)

Gli iPhone sono, come da tradizione, tra gli smartphone più apprezzati e richiesti sul mercato ed iPhone 13 è, attualmente, il modello più bilanciato, garantendo un rapporto qualità/prezzo ottimo, nettamente superiore rispetto al suo successore, iPhone 14 che non ha portato diverse novità.

Tra gli smartphone di Apple, iPhone 13 è probabilmente il più equilibrato ed è in grado di offrire un rapporto qualità/prezzo al top. Lo smartphone può contare su di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici supportato dal SoC Apple A 15 Bionic (lo stesso del suo successore, iPhone 14). Ci sono anche due fotocamere posteriore da 12 Megapixel di cui una con sensore ultra-grandangolare.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 807 euro invece di 939 euro mentre la variante da 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 969 euro invece di 1.059 euro. In entrambi i casi, sono disponibili solo alcune colorazioni ed è possibile optare per l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto:

