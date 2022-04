iPhone 13 è la line-up di Apple più venduta degli ultimi anni

Stando ad un nuovo rapporto emerso online dal CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), scopriamo che la gamma iPhone 13 sta vendendo ancora benissimo. Precisamente afferma che “offre alcuni dei migliori risultati in molti trimestri”, anche se dobbiamo segnalare una nota negativa. I modelli mini (12 e 13) hanno rappresentato solo il 3% delle vendite complessive degli ultimi tre mesi in casa Apple.

Josh Lowitz, partner di CIRP e co-fondatore, dichiara:

I nuovi modelli di iPhone 13 hanno goduto della quota maggiore che abbiamo visto in molti ambienti. I quattro modelli, inclusi 13, 13 Pro, 13 Pro Max e 13 mini , ha rappresentato quasi tre quarti delle vendite nel trimestre di marzo. L’anno scorso in questo momento i nuovi modelli di iPhone 12 hanno registrato il 61% delle vendite. Anche in questo trimestre, iPhone 13 ha avuto la quota più alta per un singolo modello, al 38% , che abbiamo visto da un po’ di tempo.

Gli acquirenti post-pandemia si sono riversati sui nuovi telefoni Apple, anche se avevano solo miglioramenti incrementali rispetto ai modelli precedenti. iPhone mini continua ad avere una quota bassa, con 12 e 13 mini ciascuno che rappresentano solo il 3% delle vendite.