iPhone 11 ci siamo: quest'anno l'addio ufficiale?

Sembra proprio che Apple sia intenzionata a lasciare “a casa” l'ottimo – ma ormai datato – iPhone 11. Di fatto, dopo aver salutato la gamma iPhone 8 nel 2020 e poi dopo la line-up 12 Pro e XR diversi mesi or sono, la mela sembra che stia pensando di rimuovere un altro telefono dal suo listino.

Ecco che quindi, secondo il tipster @LeaksApplePro, probabilmente Tim Cook toglierà di mezzo l'iPhone 11 dai suoi canali di vendita ufficiali.

iPhone 11 addio… perché?

Il motivo è presto detto: con l'introduzione della serie 14, ci saranno tantissimi device in commercio. Ecco che quindi, la proposta iPhone 11 a 499 dollari comincia a risultare “vecchiotta”, soprattutto per via dell'hardware interno (anche se non è male, l'A13 Bionic va ancora benissimo)… tuttavia, collima troppo con il nuovo SE 5G che gode di modem next-gen e SoC di ultima generazione.

Specifiche tecniche dell'iPhone 11:

Display a retina liquida da 6,1 pollici (1792 × 828 pixel) LCD 326 PPI;

SoC Apple A13 Bionic a 64 bit a sei core, motore neurale a 8 core;

Storage da 64 GB, 128 GB, 256 GB;

iOS 13 aggiornabile ad iOS 15.4;

Certificato IP68;

Dual SIM (nano + eSIM);

Fotocamera grandangolare da 12 MP (f/1.8), stabilizzazione ottica dell'immagine, flash True Tone, registrazione video 4K a 60 fps; Slow-motion 1080p a 240 fps, fotocamera secondaria Ultra Wide 120° (f/2.4) da 12 MP, zoom ottico 2x fuori; zoom digitale fino a 5x;

Fotocamera frontale da 12 MP con apertura f/2.2, registrazione video 1080p, Retina Flash; Registrazione video 4K a 60 fps, Slow-motion 1080p a 120 fps;

Fotocamera TrueDepth per riconoscimento facciale FaceID;

Speaker stereo;

Dimensioni: 150,9×75,7×8,3;

Peso: 194 grammi;

LTE di classe Gigabit fino a 1,6 Gbps, Wi-Fi 6 802.11ax con MIMO 2×2, Bluetooth 5.0, NFC con modalità lettore, GPS con GLONASS.

Il nostro pensiero

Anche se iPhone 11 non ha uno schermo OLED e non vanta un modem 5G sotto la scocca, è comunque un'ottima soluzione. Chi vuole un telefono prestante, con un'ottima autonomia, un comparto fotografico di punta e un'estetica ancora oggi accattivante… questo è il terminale che dovrebbe comprare.

