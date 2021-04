Le immagini trapelate di recente oggi sul web dal tipster DuanRui affermano di offrire ancora un altro sguardo al notch riprogettato dell’iPhone 13. Queste immagini sono simili a quelle che abbiamo visto all’inizio della scorsa settimana, ma ci permettono di dare un occhio più da vicino alle modifiche della tacca ridisegnata, soprattutto se confrontata con quella di iPhone 12.

iPhone 13: uno sguardo approfondito

Le immagini sono state condivise su Twitter da DuanRui e sembrano provenire da Weibo. Le foto mostrano le dimensioni del display e la tacca dell’iPhone 13 mediante le pellicole per lo schermo; le informazioni specifiche sull’approvvigionamento non sono chiare.

Non di meno, in queste immagini possiamo vedere quanto sia più piccola la tacca dell’iPhone 13 in termini di larghezza. Come abbiamo spiegato all’inizio di questa settimana, prevediamo una riduzione delle dimensioni di circa il 30% in termini di larghezza. Tuttavia, la tacca potrebbe diventare più alta a causa del modo in cui Apple sta spostando l’auricolare nella cornice superiore.

I componenti Face ID e fotocamera rimarranno nella regione della tacca visibile. Le foto mostrano come le protezioni dello schermo si adatteranno a quel cambiamento non occludendo intenzionalmente l’auricolare.

Non è ancora chiaro come Apple intenda sfruttare lo spazio aggiuntivo nello schermo dell’iPhone 13. La modifica più ovvia, tuttavia, potrebbe essere quella di rendere disponibile il numero di percentuale della batteria nella barra di stato. Attualmente, bisogna scorrere verso il basso fino al Centro di controllo per visualizzare informazioni specifiche sulla percentuale della batteria.

Oltre alla tacca più piccola, l’iPhone 13 dovrebbe somigliare visivamente all’iPhone 12 e sarà disponibile in quattro configurazioni: quella “mini” da 5,4 pollici, due versioni da 6,1 pollici e la super Max da 6,7 pollici. Voi quale acquisterete? Siete interessati al modello più piccolo o al device dalle dimensioni generose? Fatecelo sapere.

