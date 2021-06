Gli ultimi dummies per iPhone 13 mostrano una nuova disposizione delle due lenti presenti nel modulo fotografico dei modelli standard (non Pro).

iPhone 13 e 13 Pro: saranno davvero così?

Sono appena emersi online nuovi dummies del prossimo iPhone 13 di Apple. Questa volta il merito va al tipster DuanRui, il quale indica che il nuovo layout diagonale della doppia fotocamera avrà dimensioni standard, ma la tacca presente nel pannello anteriore sarà leggermente.

I modelli rispecchiano i leaks precedentemente usciti. Oltre ad uno spessore maggiore e alla protuberanza della main camera più grande sui modelli Pro della line-up 2021, gli altri elementi risultano essere pressoché simili a quelli visti con la generazione attuale.

Quest'anno Apple dovrebbe apportare diversi notevoli miglioramenti alla fotocamera dell'‌iPhone 13‌. È probabile che i nuovi modelli “Pro” siano dotati di un sensore Ultra Wide aggiornato con un'apertura f/1.8 più ampia, con un obiettivo a sei elementi e messa a fuoco automatica. Diverse voci invece suggeriscono che tale sensore potrebbe arrivare su tutti e quattro i device della serie.

Si prevede che la stabilizzazione del sensore di spostamento sarà estesa all'intera gamma di iPhone, con miglioramenti nelle prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione . Una nuova indiscrezione afferma che i nuovi modelli di iPhone saranno anche in grado di registrare video in modalità Ritratto.

Inoltre, si afferma anche che i suddetti nuovi telefoni avranno funzionalità legate all'astrofotografia. Ciò potrebbe comportare una modalità speciale che si attiva ogni qualvolta si punterà l'‌iPhone‌ verso il cielo, consentendo al dispositivo di rilevare la luna, le stelle e altri artefatti, regolando di conseguenza l'esposizione, il diaframma e i tempi di scatto.

Se le voci dovessero risultare veritiere, è probabile che tutti questi miglioramenti richiederanno uno spessore delle lenti maggiore rispetto al solito, anche se i singoli obiettivi potrebbero sporgere meno dal corpo del dispositivo, secondo quanto rivelato da una fonte.

La linea di iPhone 13‌ di Apple sarà presentata nell'autunno del 2021, con l'azienda che vorrebbe tornare al tradizionale periodo di lancio di settembre.

Apple

Smartphone