iPhone 13 e 13 mini al miglior prezzo su Amazon per il Black Friday

In questa settimana di grandi sconti e offerte troviamo oggi un’interessante promozione relativa ai due top di gamma di casa Apple del 2021. Parliamo di iPhone 13 mini e iPhone 13 che costano entrambi solo 799,00€ al posto di 839,00€ e 939,00€, rispettivamente. Quale scegliere e perché?

iPhone 13 mini e iPhone 13: quale scegliere?

Se pensate che il mini si trova a 799,00€ e il 13 standard anche, a 799,00€, la domanda potrebbe venir spontanea: quale conviene acquistare? In realtà vi premettiamo che non c’è una risposta giusta, dipende tutto dalle vostre esigenze. Per esempio, se amate i device compatti, piccoli e potenti, che stanno bene in tasca (e quasi ve li dimenticate), allora amerete il modello da 5,4 pollici di Apple. Non esiste un iPhone 14 mini, quindi se volete questo prodotto fareste meglio a sbrigarvi. Oggi potrebbe andare a ruba.

Il dispositivo da 6,1 pollici è quello più venduto di sempre: ha un’autonomia pazzesca a fronte di uno spessore contenuto e un peso di circa solo 160 grammi. Anche lui si trova a 799,00€. Sul fronte delle specifiche sono identici, così come nel comparto software e estetico. Ci sono le medesime fotocamere da 12 Mpx con Cinema Mode, possibilità di girare video in 4K HDR e non solo. È tutta una questione di scelte: preferite la compattezza assoluta o un’autonomia superiore? In base alla vostra scelta, potrete fare un acquisto sensato. Inutile dirvi che si trovano entrambi ad un costo eccezionale e godono di vantaggi spaziali grazie alla versatilità di un portale come Amazon.

La consegna è sempre gratuita, le spedizioni sono rapide e c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con la piattaforma interna al sito. C’è un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con Amazon stessa. Non di meno, l’assistenza tecnica risponderà alle vostre esigenze tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, anche nei festivi.

