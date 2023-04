iPhone 13 da 128 GB e 256 GB: PREZZO SCONTATO su Amazon ADESSO (anche in 12 rate)

Continua il calo di prezzo di iPhone 13: lo smartphone, sempre più punto di riferimento per chi vuole un nuovo iPhone a prezzo basso, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon. In questo momento, infatti, è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 787 euro invece di 939 euro. L’offerta in questione è valida per alcune colorazioni. Da notare che c’è anche il taglio da 256 GB proposto al prezzo ridotto di 899 euro.

Per tutte le varianti dello smartphone è possibile puntare sul pagamento in 12 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi e senza la necessità di attivare un finanziamento o avere una carta di credito (basta qualsiasi carta di debito per il pagamento delle rate). Per accedere all’offerta è possibile raggiungere la pagina Amazon dello smartphone tramite il link qui di sotto. L’offerta è destinata a durare solo per poco tempo.

iPhone 13: ora al miglior prezzo su Amazon con quest’offerta

Completo e veloce: iPhone 13 rappresenta la scelta giusta per tutti gli utenti che vogliono acquistare un nuovo iPhone. Lo smartphone è dotato del potente processore Apple A15 Bionic e di un bel display OLED da 6,1 pollici. C’è anche una doppia fotocamera posteriore. Da notare la possibilità di scegliere tra ben 6 colorazioni (tutte proposte a prezzo scontato rispetto al listino). Il sistema operativo è, naturalmente, iOS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo di 787 euro invece di 939 euro mentre la variante da 256 GB è disponibile a 899 euro. Tutte le versioni dello smartphone sono acquistabili anche in 12 rate mensili. Solo alcune colorazioni sono proposte al prezzo più basso indicato mentre per altre bisogna mettere in conto qualche euro in più di spesa (ma c’è sempre uno sconto rispetto al listino). Per sfruttare l’offerta è disponibile il link seguente:

