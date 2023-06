iPhone 13 conviene sempre di più: con QUEST'OFFERTA è da prendere subito

iPhone 13 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Lo smartphone di Apple, che utilizza lo stesso chip del più recente iPhone 14, l’Apple A15 Bionic, è ora disponibile con una nuova offerta eBay che consente l’acquisto al prezzo scontato di 719 euro. La promozione riguarda la versione da 128 GB, proposta con le colorazioni Nero e Bianco. Da notare, inoltre, che scegliendo di completare l’acquisto con PayPal è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 13 è disponibile in offerta: il prezzo è ottimo

Grazie ad una scheda tecnica davvero completa, iPhone 13 è, senza dubbio, lo smartphone giusto da comprare per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e può contare sulla spinta del SoC Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. C’è poi una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel. Lato software troviamo iOS 16, con garanzia di supporto di lunga durata da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 719 euro con possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi tramite PayPal. La promozione è ottima. Lo smartphone presenta un rapporto qualità/prezzo al top del mercato, caratterizzandosi come un vero e proprio best buy di oggi. Lo sconto è valido per le varianti Nero e Bianco. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

