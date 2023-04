iPhone 13 conviene sempre di più: con QUEST'OFFERTA bastano 659€ (anche a rate)

È il momento di acquistare un nuovo iPhone 13: lo smartphone è ora protagonista di una nuova offerta su eBay con la possibilità di completare l’acquisto con un prezzo scontato di 659 euro per la variante da 128 GB. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile acquistare lo smartphone con il pagamento in 3 rate senza interessi. Da notare che in offerta ci sono varie colorazioni: Nero Mezzanotte, Bianco Galassia e Rosa (vi basta cliccare sulla colorazione per raggiungere la pagina dell’offerta). La promozione è a tempo limitato. Per acquistare iPhone 13 al prezzo più basso di sempre è, quindi, necessario non perdere tempo.

iPhone 13 128 GB: a questo prezzo è un best buy assoluto

Grazie ad una scheda tecnica completa e al pieno supporto garantito da Apple, iPhone 13 è, in questo momento, l’iPhone migliore sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Questo modello può contare su specifiche pratiche identiche rispetto al più costoso iPhone 14.

La scheda tecnica di iPhone 13 comprende un display OLED da 6,1 pollici oltre che il potente SoC Apple A15 Bionic, in grado di garantire prestazioni al top ed un’efficienza davvero incredibile. C’è anche un’ottima doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS 16 che vanno a completare il quadro.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 659 euro. Scegliendo PayPal come strumento di pagamento si potrà optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Attualmente, in offerta ci sono le seguenti colorazioni (vi basta cliccare sul link per completare l’acquisto):

La promozione terminerà a breve.

