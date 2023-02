iPhone 13: con QUEST'OFFERTA è ad un nuovo MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

Scegliere iPhone 13 conviene sempre di più: con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, infatti, è possibile acquistare lo smartphone ad un nuovo prezzo minimo storico relativo alla variante da 128 GB, disponibile in diverse colorazioni. Attualmente, lo smartphone è proposto al prezzo scontato di 728 euro invece di 939 euro. Da notare che è anche possibile optare per l’acquisto in 12 rate mensili da 60 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto ma solo per un periodo di tempo limitato.

iPhone 13: a questo prezzo (nuovo minimo storico su Amazon) è imperdibile

Il calo continuo di prezzo rende iPhone 13 sempre più conveniente. Lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,1 pollici, con l’iconico notch che integra i sensori per il Face ID. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è l’ottimo SoC Apple Bionic A15 in grado di garantire prestazioni al top, in tutti i contesti di utilizzo. Da notare la presenza di una doppia fotocamera posteriore con un sensore ultra-grandangolare ad affiancare il sensore principale. Il punto di forza è rappresentato da iOS e dalla sua ottimizzazione avanzata.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 728 euro invece di 939 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico disponibile per la versione da 128 GB dello smartphone. Per chi è interessato all’acquisto dello smartphone di Apple su Amazon c’è la possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 60 euro. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

