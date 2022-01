iPhone 13: come risolvere il BUG dello schermo rosa

Attenzione: se vedete uno schermo rosa/violetto sul vostro iPhone 13, potrebbe essere un bug. Adesso vi suggeriamo una soluzione su come risolvere questo problema.

iPhone 13: la guida per risolvere il problema

Dal lancio dell'iPhone 13, alcuni utenti hanno avuto a che fare con uno strano bug che rendeva rosa lo schermo di iPhone 13. accompagnato, molto spesso, da prestazioni lente, app che si bloccano/non funzionano correttamente e arresti imprevisti. Diamo un'occhiata a cosa si può fare per correggere la suddetta criticità.

Mentre i primi rapporti sullo schermo rosa dell'iPhone 13 sono emersi quando la line-up è stata lanciata in ottobre, il problema è continuato nel tempo senza che Apple lo abbia mai affrontato in modo ampio.

Ci sono stati alcuni casi in cui il supporto Apple lo ha ritenuto un potenziale guasto hardware. Tuttavia, durante il fine settimana, l'azienda ha affermato che non ci sono prove che si tratti di un problema di natura hardware, quindi sembra essere, semplicemente, un bug del software. Diverse voci di corridoio suggeriscono che anche la mela non sia sicura di cosa stia causando questo bug, a parte qualcosa che non funziona come dovrebbe tra iOS e le app obsolete.

Come risolvere il bug dello schermo rosa

Alcuni utenti hanno risolto (temporaneamente) semplicemente riavviando il loro iPhone. Noi vi consigliamo di aggiornare il device in primo luogo. Per farlo, assicuratevi anche di eseguire regolarmente il backup del vostro device.

Controllate se c'è l'ultima versione di iOS (app Impostazioni> Generali> Aggiornamento software);

Tenete d'occhio il sistema, poiché iOS 15.3 dovrebbe diventare presto disponibile per il download;

Andate all'App Store e installate tutti gli aggiornamenti disponibili per le singole app (App Store – tocctea l'immagine del profilo – nell'angolo in alto a destra – scorrete verso il basso > scegliete Aggiorna tutto).

Un'altra opzione è eliminare tutte le app che mostrano la schermata rosa durante l'utilizzo. Questo approccio richiede più tempo, lo sappiamo.

Se dopo tutti questi procedimenti vedete ancora il bug dello schermo rosa dell'iPhone 13, vi consigliamo di contattare supporto della compagnia: anche se non c'è alcuna garanzia che ciò possa accadere anche a voi, alcuni utenti hanno comunicato che la società ha sostituito i loro telefoni.