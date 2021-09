A pochissimo dal lancio, i nuovissimi iPhone 13 sono ufficialmente in preordine. Trovi l'intera gamma sia sul sito ufficiale che su Amazon. Se prediligi il colosso dell'e-commerce, di seguito troverai tutti i link per acquistarli. Standard, mini, Pro o Pro Max: scegli il tuo modello preferito.

iPhone 13: dove trovarli in preordine su Amazon

Il colosso dell'e-commerce mette a disposizione tutti e 4 i nuovi modelli di melafonino,. Puoi scegliere fra i diversi tagli di memoria e le colorazioni disponibili. Di seguito, tutti i link per ogni modello, segnalati per configurazione di memoria. Attenzione, se non li vedi subito disponibili, continua ad aggiornare i link, la maggior parte è già disponibile:

iPhone 13 Mini

PRODUCT(RED) 128GB 256GB 512GB

Azzurro 128GB 256GB 512GB

Mezzanotte 128GB 256GB 512GB

Rosa 128GB 128GB 256GB 512GB

Galassia 128GB 256GB 512GB

iPhone 13 standard

PRODUCT(RED) 128GB 256GB 512GB

Azzurro 128GB 256GB 512GB

Mezzanotte 128GB 256GB 512GB

Rosa 128GB 256GB 512GB

Galassia 128GB 256GB 512GB

iPhone 13 Pro

Argento 128GB 256GB 512GB 1TB

Azzurro Sierra 128GB 256GB 512GB 1TB

Grafite 128GB 256GB 512GB 1TB

Oro 128GB 256GB 512GB 1TB

iPhone 13 Pro Max

Argento 128GB 256GB 512GB 1TB

Azzurro Sierra 128GB 256GB 512GB 1TB

Grafite 128GB 256GB 512GB 1TB

Oro 128GB 256GB 512GB 1TB

Ti ricordo che le spedizioni partiranno, in via generale, a partire dal prossimo 24 settembre. Scegliendo Amazon, fino al momento in cui lo smartphone sarà spedito non riceverai alcun addebito.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13: tutti i prezzi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Apple

Smartphone