iPhone 13: cinque motivi per preferirlo ad iPhone 12 Pro

A settembre dello scorso anno, Apple ha ufficializzato la gamma iPhone 13 in tutto il mondo. È arrivat un anno dopo la serie iPhone 12 e presenta diverse novità. Certo, non sono tutte così rilevanti ma oggi, grazie all’abbassamento di prezzo dei nuovi modelli, conviene comprare le varianti 2021 rispetto a quelle del 2020. Ora vi sveliamo il perché.

Intanto sappiate che iPhone 13 con ben 256 GB si porta a casa a soli 887,00€ al posto di 1059,00€. Ci sono le spedizioni gratuite e c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio CreditLine di Cofidis. Ad ogni modo, questo è uno dei più venduti di questi mesi e ha superato perfino iPhone 12 Pro.

iPhone 13 vs iPhone 12 Pro: quale scegliere?

Qualcuno potrebbe dire: non è meglio il Pro del modello classico? Domanda saggia ma la risposta non è così. Certo, il vecchio Pro ha una lente tele in più ma su tutti gli altri aspetti è un grosso passo indietro.

Motivo numero uno: iPhone 13 è più nuovo quindi sarà aggiornato più a lungo. Dovete tenerne conto se state considerando di acquistare il telefono per goderne per molti, molti anni.

Motivo numero due: ha le medesime lenti di iPhone 12 Pro ma disposte in diagonale (wide e ultrawide) con le stesse chicche software e hardware. In aggiunta troviamo gli stili fotografici e la modalità Cinema che è semplicemente perfetta.

Motivo numero tre: ha un processore Apple Bionic A15 ; rispetto all'A14 è più veloce in tutte le operazioni e nel lungo periodo potrebbe far la differenza.

Motivo numero quattro : il prezzo della versione da 256 GB è bassissimo (solo 887,00€);

Motivo numero cinque: ha un notch più piccolo e quindi, molto più discreto.

Inutile dirvi che questo è un Best Buy in tutto e per tutto. Approfittatene prima che terminino le scorte. È disponibile in azzurro e i pezzi rimasti sono molto pochi.

