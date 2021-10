iPhone 13: ci sono dei PROBLEMI alla FOTOCAMERA

Secondo quanto ribadito da un noto analista online, sembra che vi siano dei problemi alla catena di produzione del modulo fotografico del nuovo iPhone 13 che ne ostacolano la fornitura.

iPhone 13: la produzione sembra essere ostacolata da un problema

Anche se la situazione della catena di approvvigionamento che ha colpito Apple è notevolmente migliorata, potrebbe ancora esserci un ostacolo alla produzione della nuova line-up di iPhone 13 nel quarto trimestre del 2021, secondo JP Morgan.

Samik Chatterjee afferma che ora, per Apple, è diventata una preoccupazione esaminare i vincoli di approvvigionamento con l'imminente ripresa dalla pandemia da Covid-19 a causa di un terribile colpo alla produzione che si è visto in Cina per via delle recenti restrizioni sull'utilizzo di energia.

L'analista di JP Morgan osserva che il processo di accelerazione della produzione sulla linea di iPhone 13 sta procedendo a un ritmo più lento rispetto a quello degli iPhone precedenti e il principale collo di bottiglia dietro questo è legato al comparto della fotocamera.

Mentre i casi di Covid e le molteplici restrizioni hanno contribuito alla lentezza della produzione in Vietnam, la causa principale ora ruota attorno alla rampa dei fornitori che realizzano il sistema di stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore.

Ma la situazione migliorerà man mano che le restrizioni verranno allentate e la struttura delle telecamere di LG Innotek, insieme ad un'unità secondaria in Corea del Sud, è destinata a incrementare la produzione al ritmo richiesto.

Ci sono più problemi in bilico sulla fornitura di iPhone 13 poiché i componenti più piccoli potrebbero essere gravemente colpiti se i problemi di carenza di energia in Cina dovessero persistere.

Tuttavia, sappiamo che i chipset più grandi sono fuori dai guai per ora, quindi questa è una buona notizia. L'analista ritiene che 5-10 milioni di unità dei 143 milioni di pezzi pianificati per la consegna potrebbero essere interessate da tutto questo. Ma nonostante ciò, l'OEM di Cupertino continua a rimanere in una posizione al vertice in termini di vendite.

