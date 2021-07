Internet pullula di indiscrezioni, leaks e rumor riguardanti il futuro iPhone 13. Un nuovo video trapelato online suggerisce che l'ultimo telefono di Apple potrebbe essere dotato di una bobina di ricarica wireless più grande e di magneti MagSafe più potenti.

Cosa sappiamo del nuovo iPhone 13?

iPhone 13 è stato oggetto di una miriade di fughe di notizie, anche se è improbabile che Apple lo svelerà presto. Ricordiamo che l'OEM americano ha lanciato l'iPhone 12 nell'ottobre 2020. I fedeli fan dell'iPhone aspettano senza sosta l'arrivo del suo successore da quasi un anno. Con loro grande dispiacere, il colosso tecnologico con sede a Cupertino non ha divulgato molti dettagli sul telefono tanto atteso.

Di conseguenza, Internet è un luogo dove sono presenti numerose speculazioni a riguardo, che spaziano dalla data di lancio alle specifiche, senza tralasciare le informazioni contestuali al prezzo di vendita. A tal proposito, lo youTuber EverythingApplePro EAP ha condiviso un nuovo video sull'iPhone 13 lo scorso 4 luglio.

Apple dovrebbe presentare la nuova gamma di flagship tra un paio di mesi. Purtroppo, ulteriori dettagli sul telefono sono stati pochi e lontani tra loro. Ora, il nuovo video di Max Weinbach ci offre un breve assaggio di ciò che possiamo aspettarci dai modelli in arrivo.

Secondo Weinbach, l'iPhone 13 potrebbe essere dotato di una bobina di ricarica wireless più grande per una migliore gestione del calore e una maggiore potenza. In precedenza aveva indicato che il telefono in arrivo avrebbe avuto una gamma di magneti posteriori più forti per la tecnologia MagSafe.

Il suddetto design della bobina di ricarica wireless più grande potrebbe tornare utile per bilanciare i magneti MagSafe più potenti. Inoltre, il video suggerisce che tale bobina potrebbe essere utilizzata per la ricarica wireless inversa.

Con questa funzione, gli utenti iPhone saranno in grado di caricare le AirPods e altri dispositivi Qi utilizzando il retro del telefono. Il mese scorso, Bloomberg ha riferito che Apple stava lavorando su un modello di iPad Pro con il supporto a tale feature. Weinbach suggerisce anche che l'iPhone 13 potrà registrare video in modalità Ritratto.

Questo nuovo melafonino dovrebbe sfoggiare un display LTPO a 120Hz sui modelli Pro. Presenterà un modem 5G e fotocamere aggiornate. I sensori LiDAR saranno disponibili anche sui modelli standard della line-up. Vale la pena notare che il nuovo telefono potrebbe chiamarsi iPhone 2021.

Infine, è probabile che il prezzo dei nuovi terminali coincida con quello della serie iPhone 12.

Apple

Smartphone