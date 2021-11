iPhone 13: buone notizie, i tempi di consegna si sono ridotti

Tra un paio di giorni, in molti Paesi, inizierà la stagione dello shopping natalizio. Questo significa anche che tutti i brand dovrebbero fare una scorta per prepararsi alla grande domanda da parte dell'utenza. Ovviamente ci saranno più clienti rispetto ad altri mesi. Quindi tutte le società cercheranno sempre di non esaurire le scorte durante questa stagione. Questo vale anche per Apple. Il suo ultimo modello, l'iPhone 13, ha i tempi di consegna più lunghi degli altri competitor. Ma se l'azienda di Cupertino vuole generare più vendite, dovrebbe inviare tutte le unità disponibili ai negozi il prima possibile.

iPhone 13: le spedizioni stanno accellerando in vista del Natale

Di recente, parlando dell'iPhone 13 e dei suoi tempi di consegna, AppleInsider ha affermato che non è un indicatore accurato della domanda attuale. Ma il lead time può essere utilizzato per misurare l'equilibrio tra domanda e offerta.

Per quanto riguarda oggi, Chatterjee ha affermato che i tempi di consegna per iPhone 13 mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max si sono ridotti rispettivamente a 5, 5, 23 e 23 giorni. Anche se sembra non soddisfacente, c'è da dire che i nuovi tempi di consegna sono più brevi di quelli della settimana precedente.

Se non avete familiarità con questo termine, in parole semplici, significa che aspetterete di meno prima che il vostro nuovo melafonino arrivi alla vostra porta.

Tuttavia, non ci sono ancora informazioni ufficiali su quando i modelli di iPhone 13 torneranno nei negozi. Inoltre, non si possono fare ipotesi sui tempi di consegna ridotti.

Il problema della carenza di chip ha toccato tutti i settori. Il business degli smartphone non fa eccezione. Sebbene le vendite di iPhone 13 abbiano sofferto molto di questo problema, il Wall Street Journal pensa che “alcuni problemi della catena di approvvigionamento potrebbero mostrare i primi segni di ripresa“. Ma è troppo presto per pensare che questa crisi possa venir risolta a breve. I clienti dovrebbero tenerne conto e comportarsi di conseguenza.

