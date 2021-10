iPhone 13: BOE sarà un nuovo fornitore di schermi OLED

Il produttore cinese di display BOE sta andando abbastanza bene nel mercato OLED. Tuttavia, l'azienda sta ancora lottando per entrare completamente nella catena di approvvigionamento di Apple. Ora però, sembra che le cose stiano per cambiare.

BOE fornirà display OLED per iPhone 13 e non solo

Secondo recenti rapporti, la società fornirà unità OLED per i “vecchi” l'iPhone 12 presenti in listino. Inoltre, l'OEM di Cupertino sta attualmente valutando le unità di BOE per i display di iPhone 13. Gli analisti ritengono che la compagnia cinese fornirà 15 milioni di pannelli per i device della mela quest'anno. Ciò rappresenterà circa il 10% delle unità OLED totali richiesti dall'iPhone. Con questa cifra, BOE rimarrà il terzo fornitore di Apple dopo Samsung e LG.

Lo schermo dei nuovi gadget della società di Tim Cook è prodotto principalmente nella linea di produzione B11 di BOE a Mianyang, nel Sichuan. L'approvazione di Apple verrà rilasciata entro la fine di questo mese. Secondo le statistiche, nella prima metà dell'anno, l'azienda ha fornito 6 milioni di pannelli OLED per iPhone 12 e questo numero dovrebbe raggiungere la quota di 10 milioni entro la fine di ottobre. Per quanto riguarda il nuovo modello, BOE prevede di fornire fino a 2 milioni di yuan (circa $ 313.000) di schermi quest'anno. Tuttavia, gli analisti sono ottimisti sul fatto che questo numero potrebbe raggiungere i 5 milioni di yuan (circa $ 783.000).

Inoltre, JD.com fornisce ad Apple schermi OLED 6.06 (6,1 pollici) per iPhone 12 e 13 standard. Poiché BOE non ha ancora prodotto in serie LTPO, non sarà in grado di mettere piede nel settore Pro di fascia alta della compagnia.

Secondo quanto riferito però, sta già testando i pannelli LPTO. Tuttavia, sembra che abbia riscontrato molti problemi con questa tecnologia. Non è ancora noto se BOE alla fine sarà pronta per fornire la serie premium di Apple.

Congiuntamente a ciò, questa realtà asiatica sta per commercializzare la sua tecnologia di disposizione dello schermo di cristallo esagonale auto-sviluppata. Questa tecnologia di disposizione dei pixel è simile alla tecnologia di disposizione dei diamanti di LG e Samsung: può ridurre la perdita di PPI del pannello OLED (densità di pixel) e ottenere un migliore effetto.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 : tutti i prezzi

Trovaprezzi rappresenta la miglior opzione per accedere a Apple iPhone 13 a prezzo scontato: l'offerta comprime infatti il prezzo a 1.189,00€.

Nella tabella successiva tutte le offerte accessibili.