iPhone 13: Best Buy intramontabile a soli 799€

Se state cercando un nuovo iPhone di fascia alta ma non volete spendere 1400 € richiesti da Apple per un modello Premium, allora abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. iPhone 13, il flagship del 2021, si porta a casa solo di 799,00 € con spese di spedizione compresa nel prezzo. Capite bene che il risparmio rispetto al prezzo di listino è evidente, ma ciò che veramente stupisce e la sua qualità costruttiva e le sue performance. Di fatto, dispone del medesimo processore del nuovissimo iPhone 14, ma costa molto meno. Ha perfino lo stesso design e lo stesso pannello, e le fotocamere sono di pregio e garantiscono riprese video in 4K HDR.

iPhone 13 (128 GB): perché comprarlo?

Oggi lo pagate solo 799,00 € con consegna celere presso il vostro domicilio o in luogo da voi designato. Si può usufruire quindi delle spedizioni gratuite, ma anche della possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto del prodotto, ovviamente in forma totalmente gratuita. Altresì si può dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale. Ricordatevi poi che avrete la possibilità di godere di un anno di garanzia con il costruttore e di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 13 presenta un pannello OLED da 6,1” Retina XDR. La luminosità è veramente elevata e si vede bene in ogni condizione di luce. Il frame è interamente in alluminio quindi questo vorrà dire che sarà resistente ma anche leggero. Il telefono pesa 160 g e il vetro posteriore è compatibile con la ricarica wireless e con quella MagSafe.

Le Fotocamera invece, stupiscono e anche parecchio. Pensate che gli scatti notturna non saranno più un problema e con la nitidezza dei sensori presenti a bordo, realizzerete capolavori da veri professionisti. Inutile dirvi che il comparto software è unico nel suo genere, con possibilità di effettuare riprese video in modalità cinema, ma non solo.

A noi iPhone 13 piace e ci sentiamo di consigliarlo su tutta la linea. A nostro avviso, è quello giusto da comprare se volete fare un buon affare, ma non pensateci troppo, potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro o potrebbe finire l’offerta delle prossime ore.

