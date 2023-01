iPhone 13 ad un prezzo super: oggi può essere tuo a meno di 800€

E così stai pensando di cambiare smartphone. Non ti vuoi accontentare e cerchi uno smartphone top di gamma che non imponga alcuna rinuncia? Ti capiamo, ed eccoti accontentato: oggi Amazon propone l’iPhone 13 da 128GB ad un prezzo davvero interessante.

L’acclamato top di gamma di Apple può essere tuo a meno di 800€. Stiamo parlando di uno smartphone estremamente potente e versatile, con un ottimo comparto fotografico e una qualità premium pensata per garantirgli una durata di diversi anni. Con questa nuova offerta di Amazon, potete acquistare l’iPhone 13 a 799,99€ grazie ad uno sconto del 15% rispetto al normale prezzo di listino.

Il dispositivo è alimentato dal chip A15 Bionic, un processore ad alte prestazioni che garantisce velocità e fluidità nell’utilizzo delle applicazioni. Il dispositivo è anche dotato di una fotocamera posteriore da 12 megapixel con una gamma di funzioni avanzate come la registrazione video in 4K, il riconoscimento facciale e la modalità notturna. La fotocamera anteriore è da 12 megapixel ti permette di scattare dei selfie fenomenali, grazie all’avanzata modalità Ritratto.

L’iPhone 13 dispone anche di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici a 120Hz ad altissima fedeltà cromatica che lo rendono una soluzione eccellente per la fruizione di contenuti multimediali, come le tue serie Netflix preferite, ma anche per il gaming.

La scocca è in Ceramic Shield, mentre il design presenta dei marcati bordi squadrati che lo rendono estremamente elegante restituendo il senso di avere per le mani un prodotto di fascia premium. Troviamo tutti i punti di forza di Apple, inclusa la forte integrazione nell’ecosistema di prodotti e servizi iOS e la tecnologia FaceID che vi consente di sbloccare il telefono, accedere ai tuoi siti e servizi preferiti e pagare in pochissimi istanti.

L’iPhone 13 è un telefono eccellente proposto ad un prezzo decisamente interessante. Normalmente l’iPhone 13 con taglio di memoria da 128GB viene proposto a 939€, ma oggi può essere tuo a 799,99€ (uno dei migliori prezzi di sempre). Vi consigliamo di approfittare dell’offerta prima che sia troppo tardi. Ti ricordiamo che potrai scegliere di dividere l’importo in più rate, grazie all’opzione Buy now, pay later di Amazon oppure richiedendo un finanziamento a Cofidis (soggetto all’approvazione dell’azienda partner di Amazon).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.