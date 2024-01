iPhone 13 a soli 649€ è sempre una buona idea

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso: il meraviglioso iPhone 13, nella sua iterazione color Midnight con 128 GB di memoria interna, costa solo 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che il device viene proposto ad un costo irrisorio per quel che vale e vanta, dalla sua, una serie di caratteristiche che lo rendono un best buy su tutta la linea. Approfittatene e compratelo adesso ma siate veloci: non sappiamo quante scorte siano disponibili o per quanto durerà ancora la promozione dedicata. Vi ricordiamo che in confezione troverete solo il telefono e il cavo di alimentazione ma il caricabatterie dovrete acquistarlo in separata sede.

iPhone 13 su Amazon: Best Buy a questo prezzo

Nonostante sia uscito nel 2021, iPhone 13 continua ad essere una proposta valida per moltissime persone. È, di fatto, piccolo e compatto, con il suo schermo OLED da 6,1 pollici con cornici contenute e il notch di piccole dimensioni. Sotto la scocca vi è un potentissimo processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato che offre prestazioni e performance degne di nota. Fa girare senza problemi anche le applicazioni e i videogame più impegnativi e sappiate che gode di un comparto fotografico da ammiraglia con i suoi due sensori da 12 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision di qualità cinematografica.

Come non citare poi la presenza di una batteria che dura un giorno con una singola carica e si ricarica via MagSafe, via wireless o tramite il cavo Lightning (incluso nella scatola del device). Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, si potrà usufruire della garanzia di Amazon per ben due anni. A soli 649,00€ è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.